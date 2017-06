Confederações

A seleção portuguesa chegou hoje ao intervalo a vencer por 2-0 a Nova Zelândia, em jogo da terceira e última jornada do Grupo A da Taça das Confederações de futebol, estando próxima de assegurar a presença nas meias-finais.

Em São Petersburgo, na Rússia, os campeões europeus marcaram por Cristiano Ronaldo, aos 33 minutos, de grande penalidade, e por Bernardo Silva, aos 37.

Com os resultados ao intervalo, Portugal teria sete pontos, mais dois do que o México e três do que a Rússia, que empatam a um no outro encontro, enquanto a Nova Zelândia se manteria sem pontos.