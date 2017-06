Pedrógão Grande

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, expressou hoje perante o primeiro-ministro português, António Costa, "profundas condolências" pelas vítimas do incêndio de Pedrogão Grande que provocou a morte a 64 pessoas.

Na primeira visita bilateral de um primeiro-ministro indiano a Portugal, Modi expressou "profundadas condolências e solidariedade pelas vítimas dos devastadores incêndios em Portugal na semana passada".

Estas foram as primeiras palavras do chefe do Governo da Índia, na declaração à imprensa conjunta com o primeiro-ministro português, no Palácio das Necessidades, em Lisboa.