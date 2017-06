Actualidade

Um jovem de 24 anos está desaparecido desde o final da tarde de hoje, na praia fluvial de Adaúfe, no concelho de Braga, disse fonte dos Sapadores Bombeiros de Braga à agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado pelas 19:50, e cerca de 20 minutos depois, estavam no local uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros de Braga e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O jovem anos estava na praia de Adaúfe, no rio Cávado, com um grupo de amigos.