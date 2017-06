Incêndios

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, considerou hoje que a catástrofe provocada pelos incêndios na última semana, em Portugal, teria "provavelmente sido evitada" se as soluções preconizadas pelo partido nos últimos anos tivessem sido tidas em conta.

Ao discursar no comício de apresentação de candidatos da CDU à Câmara de Vila Real de Santo António, no Algarve, Jerónimo de Sousa disse que o país tem assistido a "décadas de uma desastrosa política" que provocou "cavadas assimetrias regionais", a "desertificação do território interior" e o "abandono do mundo rural e das suas atividades".

Para o dirigente do PCP, estes problemas têm sido o "pano de fundo onde assenta a tragédia a que o país assistiu nestes últimos dias com os fogos florestais" e que se traduziram na "destruição da pequena e média agricultura", e no "desaparecimento de muitos milhares de explorações familiares, com um papel único na ocupação do território".