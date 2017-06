Síria

Um atentado com carro armadilhado matou hoje pelo menos dez civis que faziam as suas compras na véspera do Aïd al-Fitr, que assinala o fim do Ramadão, numa localidade síria perto da Turquia, referiu uma ONG.

Pelo menos três crianças incluem-se entre as vítimas deste atentado que se registou ao início da tarde, no mercado de Al-Dana, na província de Idleb (noroeste), indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

O atentado provocou igualmente pelo menos 30 feridos, segundo esta ONG, que dispõe de uma vasta rede de contactos através da Síria em guerra.