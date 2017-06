Actualidade

Pelo menos dois mineiros ficaram presos no sábado numa mina no centro da Colômbia, após um deslizamento de terra na área onde estavam a trabalhar, informaram as autoridades.

Os trabalhos de regate estão a ser coordenados pela Estação de Salvamento Mineiro da Agência Nacional de Mineração (ANM.

O incidente ocorreu na aldeia de Gachaneca, município colombiano de Lenguazaque, no departamento central de Cundinamarca, depois de outro incidente ter sido registado na madrugada de sábado em duas minas do mesmo departamento, resultando na morte de 11 trabalhadores no município de Cucunubá.