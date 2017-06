Actualidade

Pelo menos 100 pessoas morreram hoje e outras 70 ficaram feridas com gravidade na sequência da explosão seguida de incêndio de um camião cisterna carregado com gasolina após um acidente no leste do Paquistão, segundo a agência Efe.

O acidente ocorreu por volta das 06:30 locais (02:30 em Lisboa), numa estrada perto da localidade de Bahawalpur, na província de Punjab, disse à Efe um porta-voz da polícia local, Fida Hussain.

O elevado número de vítimas está a ser explicado pelas autoridades pelo facto de muitas pessoas se terem aproximado do camião cisterna para recolher gasolina depois deste ter capotado e começado a derramar combustível.