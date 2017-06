Actualidade

O número de mortos na sequência de um incêndio que deflagrou hoje, no Paquistão, após um camião cisterna ter capotado e as vítimas tentarem recolher o combustível derramado, subiu para 129, segundo uma fonte oficial no local.

Há ainda 140 pessoas feridas, das quais 40 estão em estado crítico, disse Mohammad Baqar, um responsável que está nas operações de resgate, adiantando que o número de vítimas poderá aumentar.

Os meios de comunicação no local mostram um imenso fumo negro, imagens de dezenas de corpos carbonizados e as operações de resgate das organizações de socorro, nomeadamente o Exército que está a transportar os feridos de helicóptero para os hospitais locais.