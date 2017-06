Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, afirmou hoje em Maputo que o seu Governo vai conceder todo o apoio institucional à Procuradoria-Geral da República (PGR) na investigação às chamadas dívidas ocultas, assinalando que será dado o devido encaminhamento ao caso.

"Reiteramos que o Governo da República de Moçambique irá conceder todo o apoio institucional à PGR no âmbito da implementação das recomendações constantes da auditoria internacional independente [às dívidas ocultas]", declarou Filipe Nyusi, falando hoje por ocasião das comemorações do dia da independência nacional.

O pronunciamento do chefe de Estado moçambicano surge um dia após a divulgação pela PGR do sumário do relatório da auditoria internacional independente realizada pela firma de consultoria norte-americana Kroll às dívidas de pouco mais de dois mil milhões de dólares que o anterior Governo moçambicano avalizou secretamente, entre 2013 e 2014.