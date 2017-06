Actualidade

O Presidente moçambicano anunciou hoje a retirada, até ao final de segunda-feira, das Forças de Defesa e Segurança de nove posições que ocupavam no âmbito dos confrontos com o braço armado da Renamo, principal partido da oposição.

"Como forma de continuar a manter um ambiente de confiança mútua entre as duas partes [Governo e Renamo], iremos, mais uma vez, instruir a retirada das Forças de Defesa e Segurança de mais posições até ao final do dia de amanhã [segunda-feira]", disse Filipe Nyusi, numa declaração à imprensa, na Praça dos Heróis em Maputo, por ocasião do dia da independência nacional.

O chefe de Estado moçambicano adiantou que as Forças de Defesa e Segurança vão retirar-se de nove posições no centro do país, em que se tinham instalado no contexto dos confrontos que travaram com o braço armado da Renamo (Resistência Nacional Moçambicana) entre 2015 e finais de 2016.