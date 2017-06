Actualidade

Mais de 2.000 pessoas foram desalojadas preventivamente hoje de madrugada devido a um incêndio florestal em Moguer, Huelva (sul de Espanha), perto do parque natural de Doñana, num balanço atualizado pelo Governo espanhol ao final da manhã.

Inicialmente, o primeiro balanço indicava a retirada de 400 pessoas das zonas afetadas pelo incêndio, que está a queimar uma zona de pinheiros e cultivos de Moguer, na área natural de proteção envolvente do Parque Nacional de Doñana.

O alerta para o incêndio foi dado às 21:30 locais de sábado (20:30 em Lisboa) e a gravidade do fogo levou à ativação, no início da madrugada, do nível 1 do Plano de Emergência de incêndios florestais.