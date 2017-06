Confederações

O defesa esquerdo Eliseu assegurou hoje que a seleção portuguesa de futebol mantém a expetativa de chegar à final da Taça das Confederações, seja qual for o adversário na meia-final.

"Independentemente do adversário, as expetativas são sempre as mesmas, de ganhar, e esperamos que sejam umas grandes semifinais e vamos estar preparados para chegar à final", afirmou o defesa do Benfica, em declarações à assessoria de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal qualificou-se no sábado para as meias-finais da Taça das Confederações, ao vencer o Grupo A, e vai defrontar, na quarta-feira, em Kazan, o segundo classificado do Grupo B, cujos derradeiros jogos são hoje disputados, casos do Chile-Austrália e do Alemanha-Camarões.