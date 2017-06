Actualidade

O papa recordou hoje as vítimas do deslizamento de terra ocorrido no sábado numa aldeia da província de Sichuan, no sudoeste da China, causando a morte a pelo menos 15 pessoas e o desaparecimento de mais de uma centena.

"Manifesto a minha proximidade à povoação da aldeia chinesa de Xinmo, golpeada ontem [sábado] de manhã por um deslocamento de terras causado por fortes chuvas", disse o papa Francisco aos fiéis concentrados na praça de São Pedro, no Vaticano, para a tradicional reza do Angelus.

"Rezo pelos mortos, pelos feridos e por quantos perderam a casa. Que Deus reconforte as famílias e apoie as corporações de resgate", acrescentou o chefe da igreja católica.