Actualidade

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje na quinta posição o Grande Prémio da Holanda de Moto2, oitava prova do Mundial de motociclismo de velocidade, vencido pelo italiano Franco Morbidelli (Kalex).

No circuito de Assen, onde Oliveira venceu em Moto3 em 2015, Morbidelli conquistou o quinto triunfo da temporada, à frente do suíço Thomas Luthi (Kalex), segundo classificado, e do japonês Takaaki Nakagami (Kalex), terceiro, após a penalização do italiano Mattia Pasini (Kalex).

Morbidelli reforçou a liderança da classificação de pilotos, contabilizando 148 pontos, mais 12 do que Luthi, enquanto Oliveira, que terminou a corrida de hoje a 0,657 segundos do vencedor, segue na quarta posição, com 94.