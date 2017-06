Pedrógão Grande

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera, José Domingues, disse hoje à agência Lusa que os quatro bombeiros da sua corporação internados mantêm-se todos com prognóstico reservado.

"Temos dois bombeiros internados no hospital de Santa Maria (Lisboa), um na Prelada (Porto) e uma nos Hospitais da Universidade de Coimbra. Estão todos com prognóstico reservado", afirmou o responsável, a propósito dos bombeiros que ficaram gravemente feridos na sequência do incêndio que deflagrou dia 17 em Pedrógão Grande e que provocou a morte a 64 pessoas.

José Domingues, no momento em que falou por telefone com a agência Lusa, encontrava-se em Lisboa, no hospital de Santa Maria, para visitar e inteirar-se do estado dos seus operacionais ali internados.