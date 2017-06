Pedrógão Grande

Quatro jovens de Lisboa e do Seixal, assim que tiveram conhecimento da situação em Pedrógão Grande por causa do incêndio, deitaram mãos à obra, angariaram produtos, encheram dois carros de material e fizeram-se à estrada.

Os quatro amigos, Tiago Perez, do Seixal, e Vitor Neves, Juvenal Moleiro e Ana Mafalda Serafim, os três últimos de Lisboa, começaram a trabalhar nas suas zonas de residência, onde angariaram produtos de higiene, roupa, águas sementes, entre outros.

"Enchemos dois carros de produtos que trouxemos para Pedrógão Grande, onde chegámos na sexta-feira e começámos a trabalhar no voluntariado no dia seguinte, sábado", explicou hoje Vitor Neves, a propósito do incêndio que começou no sábado em Pedrógão Grande e que provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.