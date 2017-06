Televisão

Ator português é uma das estrelas da 2ª temporada da série ‘Rainha do Sul’. Estreia quinta-feira no FOX Life.

Teresa Mendoza, implacável traficante de drogas mexicana, está de volta. E com ela está de volta também Rainha do Sul, a série protagonizada pela talentosa atriz brasileira Alice Braga – sobrinha da lendária Sónia Braga – e que inclui no seu elenco, entre outros, o mais internacional dos atores portugeses, Joaquim de Almeida.

A segunda temporada da série livremente baseada no livro com o mesmo nome estreia na próxima quinta-feira, dia 29 de junho, às 22h20, no canal FOX Life – emissões regulares terão o mesmo horário.

Baseada no bestseller mundial La Reina Del Sur, do aclamado autor Arturo Pérez-Reverte, Rainha do Sul conta a história do crescimento de uma poderosa rainha da droga.

Com Alice Braga como Teresa Mendoza, este intenso drama televisivo segue «uma mulher que é forçada a fugir e a procurar refúgio na América depois de o seu namorado traficante ser assassinado».

Nascido a 15 de março de 1957, Joaquim António Portugal Baptista de Almeida é o ator português mais internacional de sempre.

Ao longo de cerca de 35 anos de carreira, para além dos seus filmes na Europa, já trabalhou com nomes de Hollywood como Philip Noyce, Norman Jewinson, Robert Rodriguez ou Steven Soderbergh.