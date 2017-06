Ao vivo

Histórica banda de Boston toca hoje na MEO Arena num concerto inserido na digressão Aero-Vederci Baby!

Dizer adeus nunca é fácil. Ainda assim, depois de mais de 200 milhões de discos vendidos, milhares de concertos nos quatro cantos do mundo, mediáticos abusos de álcool e drogas, inúmeros divórcios e um infindável número de prémios e distinções, chegou a hora dos Aerosmith dizerem adeus aos palcos.

No caso dos palcos portugueses, a despedida da veterana banda fundada em Boston em 1970 dá-se precisamente hoje, às 20h30, na MEO Arena, em Lisboa.

Depois das passagens em 1994, em Cascais, e 1999, em Oeiras, Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton e Joey Kramer estão de volta para um espetáculo inserido no âmbito da tourné Aero-Vederci Baby!, digressão mundial que tem servido de despedida dos autores de Walk This Way dos palcos e da vida na estrada.

Para além do ‘clássico sagrado’ da banda norte-americana, outros êxitos incontornáveis como Dream On, Love in an Elevator, Sweet Emotion, Toys in the Attic, Janie’s Got a Gun ou Crazy, entre muitos outros, com toda a certeza não faltarão no alinhamento do concerto alfacinha.

Para aquecer as hostes de uma noite que se espera ser uma inesquecível celebração de puro e duro rock and roll, a primeira parte do concerto fica a cargo dos ingleses RavenEye.