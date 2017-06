Actualidade

Pelo menos três pessoas morreram e 30 estão desaparecidas, depois de uma embarcação de recreio com 150 pessoas a bordo ter naufragado hoje no lago de El Peñol de Guatapé, na Colômbia, anunciaram as autoridades locais.

Segundo o diretor do hospital de Guatapé, Eduardo Rivera, que falou aos meios locais, morreram três pessoas que chegaram a unidade de saúde na sequência do naufrágio.

Já o chefe da polícia colombiana, Jorge Nieto, disse que outras 30 pessoas estão desaparecidas depois do acidente.