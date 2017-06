Actualidade

Subiu hoje para nove o número de mortos no naufrágio do barco turístico "El Almirante", ocorrido em Guatapé, no noroeste na Colômbia, que causou também 28 desaparecidos, segundo fontes oficiais.

"Inicialmente saíram 99 pessoas que foram resgatadas de imediato, em seguida dois grupos de 40, e lamentavelmente até agora há o registo trágico de nove pessoas mortas, e mais ou menos 28 foram dadas como desaparecidas", afirmou a diretora do Departamento Administrativo de Prevenção de Desastres (Dapard) de Medellín, Margarita Moncada.

A responsável lamentou a situação e assegurou que, segundo a autarquia do município, "é a primeira vez que se coloca uma situação destas, onde nos deram uma informação inicial de uma embarcação que se afundou com aproximadamente 170 pessoas", disse.