Confederações

A seleção portuguesa de futebol começa hoje a preparar o encontro com o Chile, com um treino em São Petersburgo, antes de viajar para Kazan, onde, na quarta-feira, vai disputar o jogo das meias-finais da Taça das Confederações.

Depois de um dia de recuperação, a seleção nacional regressa ao trabalho e tem uma sessão agendada para as 10:30 (08:30 horas de Lisboa), num pequeno campo de treinos em São Petersburgo, que foi precisamente construído para receber as seleções participantes na Taça das Confederações e também no Mundial2018.

Os primeiros 15 minutos do apronto serão abertos à comunicação social.