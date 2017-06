Actualidade

O naufrágio de um barco de turismo em Guatapé, na Colômbia, no domingo, causou seis mortos e 31 desaparecidos, segundo um novo balanço apresentado pelo Presidente Juan Manuel Santos.

"Até agora tivemos a informação de que seis pessoas morreram, três estão no hospital e três foram resgatadas por mergulhadores. Há 122 pessoas vivas, que estão bem, e 31 que foram dadas como desaparecidas", afirmou o Presidente, que se deslocou para o local do acidente.

Santos comentou que alguns dos 31 desaparecidos podem estar com pessoas que os ajudaram no momento do naufrágio.