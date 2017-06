Incêndios

Os concelhos de São Brás de Alportel, Tavira e Castro Marim, no distrito de Faro, apresentam hoje risco 'máximo' de incêndio', segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O Instituto colocou também em risco 'muito elevado' de incêndio os concelhos de Monchique, Silves, Loulé e Alcoutim (Faro), Marvão, Nisa, Gavião (Portalegre), Mação, Ferreira do Zêzere (Santarém), Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos (Leiria), Penela (Coimbra),Castelo Branco, Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei (Castelo Branco).

O IPMA colocou ainda vários concelhos dos distritos de Faro, Évora, Beja, Portalegre, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Coimbra e Bragança em risco 'muito elevado' de incêndio.