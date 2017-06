Actualidade

O distrito de Beja apresenta hoje risco 'extremo' de exposição à radiação ultravioleta (UV) e o resto do país está com níveis 'elevados', segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, Beja está com risco 'extremo' enquanto as regiões de Beja, Viana do Castelo, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal, Sines, Vila Real, Viseu, Aveiro, Porto, Funchal e Porto Santo (Madeira), Angra do Heroísmo (Terceira) e Horta (Faial) e Santa Cruz das Flores estão com níveis 'muito elevados'.

A região de Bragança está em risco 'elevado' e Ponta Delgada (ilha de São Miguel, Açores) está com níveis 'moderados' de exposição à radiação UV.