Actualidade

A Birmânia e a Tailândia, pontos de passagem do tráfico de drogas produzidas no Sudeste Asiático, queimaram hoje estupefacientes no valor de quase mil milhões de euros, num sinal de determinação na luta contra o tráfico.

"Esta é a maior incineração de droga de toda a história da Birmânia", afirmou um responsável da polícia birmanesa sobre a destruição dos estupefacientes, no dia mundial contra a droga.

No total, mais de 340 milhões de euros em ópio, heroína, canábis e metanfetaminas ficaram reduzidas a cinzas. Na Tailândia, o montante de droga queimada foi estimado em mais de 526 milhões de euros.