O início de semana vai ser marcado pela continuação de chuva e descida das temperaturas na ordem dos dois a três graus Celsius, disse hoje a meteorologista Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a especialista do IPMA, a previsão do estado do tempo em Portugal continental para esta semana e até dia 30 (sexta-feira) será de ocorrência de precipitação, sendo as regiões do norte e centro as mais afetadas.

"Vamos ter chuva, principalmente nas regiões do norte e centro, podendo um dia ou outro chegar mais a sul, nomeadamente à região de Lisboa e Alto Alentejo. Hoje, segunda-feira, tivemos precipitação forte no nordeste transmontano e poderá ocorrer ainda hoje precipitação na região norte", disse.