Moguer (Huelva), 26 jun (Lusa) - Mais de uma centena de efetivos e sete meios aéreos juntaram-se hoje de manhã às equipas de combate ao incêndio de Moguer, em Huelva, no sul de Espanha, que continua ativo.

De acordo com as autoridades, o número de aviões e helicópteros de combate a incêndios pode vir a aumentar nas próximas horas.

No local, envolvidos no combate às chamas, encontram-se 244 militares da Unidade Militar de Emergência, um contingente que "permitiu manter o trabalho em linha de duas secções", de 100 efetivos, durante as últimas 24 horas, apoiadas por 12 autotanques.