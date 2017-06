Confederações

A seleção portuguesa de futebol começou hoje a preparar o duelo com o Chile, das meias-finais da Taça das Confederações, com um treino em São Petersburgo, numa sessão em que estiveram ausentes Raphael Guerreiro e Bernardo Silva.

Guerreiro continua a recuperar de um problema no pé esquerdo, lesão que sofreu no encontro com a Rússia (1-0), enquanto Bernardo Silva também está com problemas físicos e não esteve em condições de treinar.

O médio lesionou-se no último sábado frente à Nova Zelândia (4-0), jogo em que marcou o segundo golo de Portugal, tendo ficado nos balneários após o intervalo.