Actualidade

Antropólogas das universidades de Coimbra (UC) e de Évora descobriram, em Estremoz, três esqueletos do período medieval que indicam a existência de "punição judicial através da amputação das mãos e dos pés, perto da morte (perimortem)", foi hoje anunciado.

"As ossadas correspondem a três jovens do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos", revela a UC, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Os esqueletos foram encontrados pela antropóloga Teresa Fernandes, da Universidade de Évora, durante "as escavações efetuadas em 2001 na necrópole (cemitério) medieval do Rossio do Marquês de Pombal, em Estremoz, datada dos séculos XIII e XV".