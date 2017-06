Actualidade

O Governo tanzaniano ameaçou pretender todos os defensores dos direitos dos homossexuais e avisou que expulsará os cidadãos estrangeiros no país que promovem a causa, noticiou hoje a imprensa local.

"Quero lembrar e advertir todas as organizações e instituições que defendem os interesses dos homossexuais. (?) Vamos prender e levar à Justiça todos os que forem implicados", referiu domingo o ministro do Interior tanzaniano, Mwigulu Nchemba, numa intervenção publicada hoje no diário governamental Daily News.

"Os que defendeu a homossexualidade devem partir para os países que aceitem esse género de práticas. (?) Se existir uma organização na Tanzânia que apoie os direitos dos homossexuais, ela perderá a autorização para atuar no país", acrescentou.