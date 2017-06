Actualidade

O Governo adiou hoje para quarta-feira a reunião com os sindicatos para debater o programa de regularização dos trabalhadores precários do Estado, disse à agência Lusa fonte sindical.

De acordo com José Abraão, da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP), o Executivo adiou a reunião porque está a ultimar alguns pontos relativos ao diploma sobre esta matéria.

Na semana passada, os secretários de Estado da Administração Pública, Carolina Ferra, e do Emprego, Miguel Cabrita, receberam os representantes dos três sindicatos do setor - a Frente Comum de Sindicatos da Função Pública, o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) e a FESAP - no Ministério das Finanças.