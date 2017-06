Actualidade

A primeira-ministra britânica, Theresa May, e a líder do Partido Democrático Unionista (DUP) da Irlanda do Norte, Arlene Foster, reuniram-se hoje de manhã em Londres para finalizar um acordo que permita aos conservadores governar em minoria.

À chegada a Londres, Foster disse à televisão Sky News estar otimista quanto a um acordo em breve, "público" e "transparente".

"Estamos de volta a Londres e a minha esperança é que possamos finalizar um acordo com o Partido Conservador", disse a líder unionista.