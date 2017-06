Actualidade

Os muçulmanos da Guiné-Bissau celebram hoje o Ide Al Fitr, festa que assinala o final do Ramadão, a lamentarem a subida dos preços dos produtos nos mercados.

Hoje, centenas de pessoas realizaram a última oração, que assinala o fim de 30 dias abstinência de comida, bebida e relações sexuais desde o nascer e até ao por do sol, mas houve outros que o fizeram domingo. A dúvida do final do dia da festa está sempre relacionada com o aparecimento da lua nova.

No início do fim de semana, muitos muçulmanos lamentaram à agência Lusa o aumento dos preços nos mercados.