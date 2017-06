Actualidade

O Banco de Portugal autorizou a abertura de conta de depósito exclusivamente através de canais digitais, confirmando a identificação do titular da conta em videoconferência.

Esta alteração consta de uma instrução e de um aviso do Banco de Portugal, mas que ainda têm de ser publicados em Diário da República e no Boletim Oficial do banco central para depois entrarem em vigor.

Estes diplomas do Banco de Portugal vão permitir também às instituições "iniciar relações de negócio distintas das contas de depósito bancário", como por exemplo contratos de crédito ao consumo.