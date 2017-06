Actualidade

O Museu Coleção Berardo, instalado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, recebeu 10.134 visitantes no fim de semana de celebração do 10.º aniversário, revelou hoje à agência Lusa fonte desta entidade.

No sábado, o museu recebeu 3.672 visitantes e, no domingo, 6.462, de acordo com a mesma fonte do museu, que abriu as portas no fim de semana com entradas gratuitas e uma programação especial de atividades para adultos e crianças.

O Museu Berardo - inaugurado a 25 de junho de 2007 - recebeu mais de sete milhões de visitantes durante uma década, durante a qual realizou 86 exposições, segundo os seus números oficiais.