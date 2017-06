Actualidade

A primeira edição da Cinemela - Mostra de Cinema Sul Asiático, dedicada ao Bangladesh e com uma homenagem ao realizador Tareque Masud, decorre entre sexta-feira e domingo, no cinema São Jorge, em Lisboa, foi hoje anunciado.

"A Cinemela (palavra que deriva da confluência de 'cinema' com 'mela', palavra comum no Sul Asiático para designar 'festa') convida as comunidades sul asiáticas a virem à Avenida da Liberdade para reverem alguns dos sucessos cinematográficos dos seus países. Ao público português e estrangeiro damos a oportunidade de conhecer e de se apaixonar por linguagens cinematográficas além Europa", refere a produtora Vila do Cinema, que organiza a mostra, num comunicado hoje divulgado.

Ao longo de três dias, serão exibidos "filmes de ficção, sucessos de bilheteira, obras premiadas, cinema documental e curtas metragens" e "abre-se espaço aos novos e jovens realizadores Sul Asiáticos".