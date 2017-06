Actualidade

O secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, anunciou hoje a recondução do atual conselho de administração e do diretor artístico, do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM), em Lisboa, para o próximo triénio.

Miguel Honrado falava na apresentação na próxima temporada do TNDM, que se inicia a 16 de setembro, com "Lear", a partir do texto de William Shakespeare "Rei Lear", com encenação de Nuno Bravo.

"Há condições para anunciar um novo mandato" do atual conselho de administração, que é liderado por Cláudia Belchior, e do diretor artístico, Tiago Rodrigues, disse Miguel Honrado.