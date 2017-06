Pedrógão Grande

O primeiro-ministro afirmou hoje que "todos" têm de estar "revoltados" com as consequências do incêndio de Pedrógão Grande, prometeu esclarecimento total sobre as causas e prioridade à reconstrução, mas disse recusar polémicas com o presidente do PSD.

António Costa falava aos jornalistas após ter estado reunido com os presidentes das câmaras do Barreiro, Almada e Seixal sobre a reabilitação económica e ambiental do arco ribeirinho da margem sul do Tejo, depois de confrontado com as críticas do presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, sobre a atuação do Estado no combate ao incêndio de Pedrógão Grande.

"Não vou tirar conclusões antecipadas face aos relatórios que foram solicitados, mas ninguém pode deixar de estar revoltado com o facto de, até este momento, termos perdido 64 vidas humanas num incêndio daquela dimensão. Todos nós temos de ser exigentes para esclarecer tudo o que há para esclarecer. Nada poderá ficar por esclarecer", respondeu o primeiro-ministro.