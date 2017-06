Actualidade

A arte, a música e a comida portuguesas vão sair às ruas de Paris, de 22 de setembro a 01 de outubro, no âmbito do projeto "La Rue", no qual participa o Centro Cultural Camões de Paris.

"La Rue" é uma iniciativa do Fórum dos Institutos Culturais Estrangeiros em Paris (FICEP), do qual faz parte o Centro Cultural Camões, que decidiu seguir o mesmo princípio do festival Lusoscopia, realizado em maio, quando várias galerias parisienses expuseram artistas portugueses.

"Como na Lusoscopie, a ideia foi aproveitar a realidade e inquirir quem já faz coisas na rua, desde quem vende 'street food' de origem portuguesa, quem faz pinturas ou colagens na rua, quem já toca e canta na rua, e criar uma coisa mais pulverizada, mais dispersa, mas mais real, menos artificial. Começa a ser um traço característico de programação", explicou à agência Lusa João Pinharanda, diretor do Centro Cultural Camões em Paris.