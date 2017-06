Pedrógão Grande

O presidente da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) disse hoje que não há, até hoje, "nenhum caso de suicídio com ligação" direta à zona afetada pelo incêndio que começou em Pedrógão Grande.

"Não há, até hoje, nenhum caso de suicídio com ligação a essa zona", disse à agência Lusa o presidente da ARSC, José Tereso, reagindo às declarações do presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, que criticou a atuação do Estado no combate ao incêndio que provocou a morte a 64 pessoas.

Passos Coelho adiantou ter tido conhecimento de que um suicídio ocorreu por falta de apoio psicológico.