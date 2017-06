Pedrogão Grande

O primeiro-ministro assumiu hoje que, na sequência do incêndio de Pedrógão Grande, as prioridades absolutas são a reconstrução do território atingido e a normalização da vida social, a par do esclarecimento cabal das causas da tragédia.

Esta posição foi assumida por António Costa no final de uma reunião com os presidentes das câmaras do Barreiro, Almada e Seixal sobre o arco ribeirinho da margem sul do Tejo.

Perante os jornalistas, o primeiro-ministro recusou-se porém a falar sobre uma reunião que na terça-feira, eventualmente, terá em São Bento com os líderes dos diferentes partidos sobre a tragédia ocorrida no dia 17 de junho na sequência de um incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, distrito de Leiria.