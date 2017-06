Actualidade

O evento 'Figueira Beach Rugby' leva à Figueira da Foz, nos dois primeiros dias do mês de julho, mais de 900 atletas de 56 equipas, sendo 28 delas estrangeiras, disse hoje a organização.

De acordo com o diretor do projeto, Rui Loureiro, nesta 8.ª edição daquele que "é um dos maiores eventos europeus e mundiais da modalidade do rugby" estarão representadas 10 nacionalidades.

"Este é um evento de referência do Circuito Europeu da modalidade, em que vamos ter a presença de atletas nacionais e internacionais do rugby dito normal", acrescentou.