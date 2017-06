Volta a Portugal

O diretor da Volta a Portugal em bicicleta assumiu hoje que a 79.ª edição vai exigir atenções redobradas e não excluiu a hipótese de, na celebração dos 90 anos do nascimento da prova, haver um novo vencedor surpresa.

"A Volta a Portugal é sempre exigente. O nosso grande objetivo, a nossa responsabilidade, é manter intactas as premissas que fizeram da volta a Portugal o evento mais popular deste país", afiançou Joaquim Gomes, à margem da apresentação do percurso da 79.ª edição, que aconteceu hoje, no Teatro Thalia, em Lisboa.

O diretor da prova rainha do calendário nacional velocipédico acredita que a edição que assinala os 90 anos do nascimento da Volta a Portugal vai exigir atenções redobradas, antevendo mesmo que possa ocorrer uma nova surpresa, como sucedeu no ano passado com Rui Vinhas (W52-FC Porto).