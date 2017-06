Actualidade

O engenheiro Luís Souto Barreiros vai coordenar o grupo de trabalho que deverá propor uma "estratégia nacional e o plano de ação para a promoção do desenvolvimento da cultura dos cereais", segundo um despacho publicado hoje em Diário da República.

Segundo o despacho do ministério da Agricultura, a coordenação do grupo pertencerá ao engenheiro Luís Souto Barreiros, em representação do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP).

Do grupo de trabalho irão ainda fazer parte o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, a Associação Nacional de Produtores de Cereais e a Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorgo.