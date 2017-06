Pedrógão Grande

O presidente do Banco Central Europeu (BCE) expressou hoje a sua solidariedade para com as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande e suas as famílias, fazendo alguns segundos de silêncio antes de intervir numa conferência em Lisboa.

"Antes de começarmos, gostaria de expressar a minha solidariedade para com as famílias das pessoas que perderam a vida [no incêndio de Pedrógão Grande]", afirmou Mario Draghi, pedindo depois alguns segundos de silêncio.

O presidente do BCE mostrou a sua solidariedade para com as vítimas antes do 'ECB Youth Dialogue', no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa, onde vai responder a diferentes perguntas de jovens estudantes de economia.