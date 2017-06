Incêndios

Seis dos 23 doentes ainda internados no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) na sequência dos incêndios que começaram no dia 17 na região Centro estão ventilados e com prognóstico reservado, disse a instituição de saúde.

Numa nota escrita enviada à Lusa, o CHUC diz que estão internados 23 doentes, 16 deles no Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Queimados.

Destes, nove estão na Unidade de Queimados, sendo que seis estão ventilados e com prognóstico reservado e três não ventilados e estáveis.