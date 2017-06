Actualidade

A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou o concurso público para o estudo prévio e projeto de execução da eletrificação da linha ferroviária do Douro, no troço Marco-Régua, pelo preço base de 1,5 milhões de euros.

Fonte da IP informou hoje que a eletrificação do troço entre Marco de Canaveses e Régua envolve um investimento global estimado em 46,6 milhões de euros e que a sua execução complementa a intervenção atualmente em curso na linha do Douro, de modernização do troço entre Caide e Marco de Canaveses que estará concluída até final deste ano.

Segundo a fonte, foi agora lançado o concurso para a contratação do estudo prévio, estudo de impacte ambiental, projeto de execução para a eletrificação do troço da linha do Douro, entre as estações de Marco de Canaveses e de Peso da Régua.