Actualidade

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, disse hoje que as taxas de juro têm de permanecer baixas para que o crescimento económico recupere, acrescentando que o retorno das poupanças será visto no "tempo devido".

"As taxas de juro têm de ser baixas para permitir a recuperação económica", afirmou Mario Draghi, pedindo paciência àqueles que têm poupanças, que verão o retorno das suas poupanças "no tempo devido".

O presidente do BCE respondia a questões de jovens estudantes de economia, no 'ECB Youth Dialogue' (diálogo com jovens), que decorreu esta tarde no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa.