O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, defendeu hoje que a utilização do dinheiro dos contribuintes na resolução de bancos deve ser minimizada, mas considerou que as instituições bancárias aumentaram os seus próprios meios.

"Temos de garantir que o uso do dinheiro dos contribuintes é minimizado [na resolução de bancos]", respondeu Mario Draghi, quando questionado por um estudante de economia sobre o tema no primeiro 'ECB Youth Dialogue', um diálogo com jovens que decorreu esta tarde no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa.

Ainda assim, o presidente do BCE disse que "uma coisa é certa: os bancos aumentaram os seus próprios meios, puseram de parte recursos capazes de absorver perdas em caso de crise".