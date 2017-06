Pedrógão Grande

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande, João Marques, admitiu hoje à agência Lusa a sua "irresponsabilidade" ao dar uma informação errada ao líder do PSD, Passos Coelho, sobre um alegado suicídio na sequência dos incêndios.

"Admito que houve uma grande irresponsabilidade", afirmou.

João Marques, que é também líder da concelhia do PSD e cabeça-de-lista do partido às autárquicas, explicou que às 10:00, em Vila Facaia, recebeu a informação, por "pessoas da freguesia" e na presença do presidente da junta, de que uma pessoa se teria suicidado. Por serem informações dadas por locais, que conheciam a alegada vítima, tomou-as como "fidedignas".